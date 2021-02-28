Подрядчика в Ангарске оштрафуют за обработку дорог солью

Мэр города Ангарска Иркутской области Сергей Петров поручил оштрафовать подрядчика, который обрабатывал местные дороги солью, сообщается на сайте мэрии.

Ранее местные власти отказались от обработки дорог химикатами и перешли на посыпку улиц смесью из гравия и песка. Подрядчик, занимающийся чисткой дорог, нарушил правило, за что заплатит штраф.

Администрация отмечает, что сейчас снег в городе убирают круглосуточно. Кроме того, его вывозят за пределы Ангарска – эти работы планируется завершить сегодня.