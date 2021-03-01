Сбер помогает: купить квартиру - вернуть налоговый вычет

Более 350 жителей Иркутской области в 2020 году получили имущественный налоговый вычет с помощью «Сервиса возврата налогов» Сбербанка. В Приангарье данный сервис начал работать с января прошлого года и его услугами уже воспользовались жители гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское.

Опция «возврат налогов» доступна через личный кабинет в приложении ДомКлик - для клиентов, оформивших ипотеку в Сбербанке. Услуга по получению налогового вычета также предоставляется банком для жителей региона и в Центрах ипотечного кредитования по месту жительства.

Татьяна Чувайлова, директор Управления ипотечного кредитования:

«Наш банк системно работает над тем, как ускорить и облегчить для жителей регионов решение многих задач. Получение налогового вычета за приобретенную недвижимость - одна из них. Услуга сервиса возврата налогов платная, но она значительно экономит время клиентов Сбера и особенно удобна для тех, кто по каким-либо причинам не может или не успевает лично разобраться с тонкостями сбора пакета необходимых для вычета документов, формирования заявления в налоговую инспекцию. Сервису всего год, но динамика обращений к нему от жителей городов Иркутской области показывает, что его работа людям действительно нужна».

При оформлении заявки через «Сервис возврата налогов» на ДомКлик не требуется предоставление документов, подтверждающих покупку недвижимости - все данные по объекту формируются автоматически из архива Сбербанка, клиенту необходимо предоставить только справку 2-НДФЛ. Налоговый консультант сервиса проводит расчет максимальной суммы вычета, формирует пакет документов, оформляет декларацию. Далее клиент самостоятельно передает документы в налоговую инспекцию — через сайт или лично.

Воспользоваться налоговым имущественным вычетом и возвратом денежных средств при приобретении недвижимости, могут граждане:

- официально трудоустроенные, оплачивающие подоходный налог;

- не оформлявшие налоговый вычет до 2014 года;

- оформившие налоговый вычет в 2014 году или позднее, но не воспользовавшиеся полной суммой возврата, утвержденной законодательством РФ

Согласно статистики обращений на сайт ДомКлик, сервисом по возврату налогов в 2020 году также пользовались жители и других регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка: республика Бурятия – 147 обращений; Забайкальский край – 129; республика Якутия – 253.