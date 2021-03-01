Более 180 фальшивых банкнот выявили в Иркутской области

Большинство подделок – купюры номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Об этом сообщает Банк России.

Сотрудники банков в 2020 году выявили в Иркутской области 183 фальшивые банкноты. В основном это пятитысячные купюры образца 1997 года. Кроме этого выявлено 11 фальшивок номиналом 50, 500, 1 000 и 2 000 рублей, а также одна монета номиналом 5 рублей. Чаще всего сотрудники банков сталкиваются с фальшивыми купюрами при рассчетно-кассовом обслуживании клиентов.

«Обычно мошенники сбывают фальшивки при бытовых сделках или наличном расчете. Этого можно избежать, если знаешь основные защитные признаки. На подлинной банкноте 5 000 рублей есть скрытое изображение сочетания букв «РР» на ленте с орнаментом. Их можно увидеть, если рассматривать банкноту под острым углом к поверхности и против источника света. В зависимости от положения банкноты видны будут или светлые буквы на темном фоне, или темные на светлом. Более подробная информация есть в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте Банка России», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Для работников сферы торговли Иркутской области и тех, кто в связи со служебными обязанностями может столкнуться с поддельными деньгами, Университет Банка России проводит бесплатные курсы по определению подлинности и платежеспособности наличных. Обучение по всей стране прошли уже более 2 600 человек.