Новости

Более 180 фальшивых банкнот выявили в Иркутской области

Большинство подделок – купюры номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Об этом сообщает Банк России.

Сотрудники банков в 2020 году выявили в Иркутской области 183 фальшивые банкноты. В основном это пятитысячные купюры образца 1997 года. Кроме этого выявлено 11 фальшивок номиналом 50, 500, 1 000 и 2 000 рублей, а также одна монета номиналом 5 рублей. Чаще всего сотрудники банков сталкиваются с фальшивыми купюрами при рассчетно-кассовом обслуживании клиентов.

Читайте также:

РБК: в России каждый десятый бизнес может закрыться
26 февраля 2021
Займи, но работай. Бизнесу готовят льготные кредиты на новых условиях
25 февраля 2021

«Обычно мошенники сбывают фальшивки при бытовых сделках или наличном расчете. Этого можно избежать, если знаешь основные защитные признаки. На подлинной банкноте 5 000 рублей есть скрытое изображение сочетания букв «РР» на ленте с орнаментом. Их можно увидеть, если рассматривать банкноту под острым углом к поверхности и против источника света. В зависимости от положения банкноты видны будут или светлые буквы на темном фоне, или темные на светлом. Более подробная информация есть в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте Банка России», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Для работников сферы торговли Иркутской области и тех, кто в связи со служебными обязанностями может столкнуться с поддельными деньгами, Университет Банка России проводит бесплатные курсы по определению подлинности и платежеспособности наличных. Обучение по всей стране прошли уже более 2 600 человек.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (726)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости
Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке
Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании