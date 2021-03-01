Сбербанк профинансирует строительство бизнес-центра «Авиор Тауэр-1» в Петербурге

Сбербанк профинансирует строительство в Санкт-Петербурге бизнес-центра «Авиор Тауэр-1», который пройдёт сертификацию по международной системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Это признанная во всём мире программа сертификации зданий, которая подтверждает применение самых эффективных и экологичных методов проектирования и строительства.

Договор об открытии кредитной линии в размере 1,6 млрд рублей на эти цели Сбербанк заключил с АО «АТМОСФЕРА» (входит в австрийскую группу Warimpex).

БЦ «Авиор Тауэр-1» будет построен в Московском районе северной столицы в соответствии с общей архитектурной концепцией многофункционального делового комплекса «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург». Бизнес-центр представляет собой 10-этажное офисное здание класса «А» общей площадью 18 300 кв. м.

Сбербанк во всех направлениях своей деятельности ориентируется на принципы ESG (Environmental, Social, and Governance) — экологической, социальной и корпоративной ответственности — и поддерживает проекты, которые способствуют реализации таких принципов. Соответствие строительства какого-либо объекта требованиям LEED — это весомый аргумент при принятии нами решения о кредитовании строительства.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Зелёное», или экологичное, строительство с применением энергоэффективных технологий — уже привычная практика в европейских странах и с каждым годом всё более востребованная на российском рынке офисной недвижимости. Акционеры МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург» ещё при проектировании первой очереди проекта уделили особое внимание экологической эффективности бизнес-центров, ведь энергосберегающие технологии не только оказывают положительное влияние на окружающую среду, но и позволяют арендаторам экономить на коммунальных платежах и обеспечивать комфортные условия для своих сотрудников.

В России по международным экологическим стандартам сертифицировано всего около 150 объектов. 10% из них расположены в Санкт-Петербурге, в том числе 9 зданий сертифицированы по системе LEED.

Светлана Сиваева, генеральный директор АО «АТМОСФЕРА»:

– Сейчас для многих крупных иностранных компаний одним из обязательных критериев при выборе будущего офиса является наличие «зеленой» сертификации. Строительство бизнес-центра «Авиор Тауэр-1» выполняется в соответствии с требованиями системы LEED, которая, в свою очередь, делает основной акцент на эффективном использовании ресурсов. Мы и в дальнейшем продолжим придерживаться данного направления, повышая инвестиционную привлекательность проекта и лояльность наших партнёров.