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Банк «Союз» в марте начисляет повышенные бонусы в категории «Рестораны и кафе»

Банк «Союз» в марте начисляет повышенные бонусы в категории «Рестораны и кафе»

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:
 
по премиальной карте «World Black Edition»:  
  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:  
  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
по зарплатной карте: 
  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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