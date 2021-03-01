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Получить окончательное решение по ипотеке теперь можно и через Примсоцл@йн

В Примсоцбанке сервис подачи заявок на ипотечный кредит стал более удобным для клиентов: теперь окончательное решение по ипотеке можно получить, оставив заявку в мобильном приложении ПримсоцЛ@йн.

Для этого вам потребуется:

• Зайти в приложение ПримсоцЛ@йн;
• выбрать раздел меню «Заявления, сообщения»;
• кликнуть на «Карандаш»;
• выбрать «Заявка на ипотечный кредит. Окончательное решение»;
• заполнить все поля заявки и прикрепить необходимый пакет документов.

После рассмотрения заявки ее статус обновится в приложении. В ближайшее время с вами свяжется персональный менеджер и сообщит о дальнейших действиях для получения ипотечного кредита.

Если вы еще не приняли решение об оформлении ипотечного кредита, но хотите получить предварительную консультацию по ипотеке, вы также можете оставить заявку в приложении ПримсоцЛ@йн: в этом случае не требуется предоставление документов, достаточно указать ФИО и свои контактные данные. В течение 3-х часов после получения заявки сотрудник банка свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.

Подробные условия по ипотечным продуктам банка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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