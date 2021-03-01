Игорь Кобзев потребовал от минобра провести расследование по факту возгорания в интернате для слабовидящих детей

Губернатор Игорь Кобзев поручил региональному министерству образования провести служебное расследование по факту возгорания в коррекционной школе-интернате для слабовидящих детей. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, во время оперативного совещания, которое состоялось под руководством главы региона.

Напомним, ЧП произошло вечером 26 февраля в здании областной коррекционной школы-интерната № 8 для обучающихся с нарушениями зрения в Иркутске. Загорелась мягкая обивка стульев в одной из комнат. Автоматическая пожарная сигнализация своевременно сработала, дети и взрослые были эвакуированы. Пострадавших нет. Учебный процесс продолжается.

– Налицо – халатное отношение персонала образовательного учреждения к соблюдению требований пожарной безопасности. Поручаю региональному министерству образования по факту возгорания в школе-интернате провести служебное расследование. Деятельность сотрудников и руководителя учреждения, поставивших под угрозу жизнь и здоровье детей, должна быть оценена с правовой точки зрения. Должны быть приняты соответствующие дисциплинарные меры, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также Губернатор Иркутской области поручил министерствам образования, социального развития, культуры, спорта и здравоохранения, имеющим в ведении учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, провести комплекс профилактических мероприятий, в том числе усиление мер контроля за электроприборами и возможность их использования только в установленных или разрешенных местах внутренних помещений зданий и сооружений.