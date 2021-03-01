Антирейтинг: кому в Иркутской области предлагают самые низкие зарплаты

Мы привыкли видеть топы высоких зарплат в регионе, но есть и другая сторона медали – люди, которые получают за свою работу небольшие деньги. Аналитики hh.ru Сибирь проанализировали вакансии с предложениями работы в Иркутской области за январь-февраль этого года, и выяснили, кому в регионе предлагают самые низкие зарплаты.

По данным службы исследований hh.ru, средняя заработная плата в регионе составляет 40 000 рублей, а наибольшее количество вакансий с маленькими зарплатами относится к профсферам «Безопасность», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи». Также часть подобных предложений встречается на производстве и для рабочих: чаще всего это работа для неквалифицированного или младшего персонала. Напомним, величина федерального МРОТ с 1 января 2021 года составляет 12 792 рублей.

От 10 000 рублей предлагают зарабатывать в Иркутской области менеджеру по привлечению клиентов, преподавателю английского языка, бухгалтеру, видеомейкеру, маркетологу, водителю-курьеру.

На зарплату от 15 000 рублей приглашают администратора в фитнес-клуб, менеджера поддержки продаж, эксперта прямых продаж, специалиста по проведению опросов, торгового представителя, продавца-консультанта.

Вакансии с зарплатой от 20 000 рублей адресованы станочнику засверловщику, продавцу-консультанту, автослесарю по ремонту грузовых автомобилей, администратору в студии красоты, кладовщику-грузчику, оператору пульта управления, водителю с личным автомобилем.

Анализ спроса на рынке труда в Иркутской области в начале года показал, что наибольшее сокращение количества вакансий произошло в сфере страхования (-9% по сравнению с декабрем 2020 года), а также для начинающих специалистов (-7%) и рабочего персонала (-5%). И наоборот, вырос спрос на специалистов для госслужбы (+35%), в сфере добычи сырья (+25%) и закупках (+18%).

При этом, самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди начинающих специалистов и студентов (в среднем, 17,2 резюме на одну вакансию), специалистов из сферы развлечений (по 8 резюме на вакансию) и административного персонала (6,4 резюме на вакансию). Средняя конкуренция в Иркутской области в январе составила 4,6 резюме на одну вакансию.