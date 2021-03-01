Более 70% россиян ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно

Сервис корпоративного такси и доставки «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe провел исследование* и выяснил, что 72% россиян считают, что работодатель должен компенсировать дорогу на работу и обратно, а также поездки по рабочим делам. При этом корпоративное такси доступно только 9% опрошенных сотрудников в стране.

Чуть меньше половины россиян (44%) в связи с пандемией коронавируса стали бояться использовать общественный транспорт и все чаще ищут ему альтернативу. При этом 45% опрошенных вынуждены регулярно или время от времени передвигаться по городу, чтобы решать рабочие вопросы. Больше половины респондентов (58%) признаются, что работодатель не оплачивает им эти поездки.

Большинство россиян (72%) считают, что работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки. 18% опрошенных считают, что поездки должны оплачиваться «в особых случаях». При этом, каждый пятый работник (21%) при прочих равных выбрал бы ту компанию, которая предложит ему корпоративное такси и будет оплачивать поездки. Но пока такая возможность доступна только для 9% респондентов.

Среди бонусов, от которых респонденты готовы отказаться взамен на доступ к корпоративному такси, опрошенные называли абонемент в фитнес-зал (14%), обучающие курсы (11%) и компенсацию обедов (10%).

Каждый пятый работник (19%) уверен, что во время пандемии работодатель должен полностью оплачивать передвижение сотрудников на работу и обратно. Почти половина (49%) считают справедливым, если компания будет оплачивать поездки на такси в ночное время или рано утром. А 44% полагают, что компания должна оплачивать такси сотрудникам, если тем пришлось задержаться на работе.

По результатам опроса работодателей, каждая пятая компания (20,5%) полностью компенсирует своим сотрудникам поездки на корпоративном такси. Еще 21% компенсирует поездки в то время, когда не работает общественный транспорт (ночью или рано утром). 15,5% компаний оплачивают такси сотрудникам в период пандемии. 22% работодателей в принципе не компенсируют сотрудникам поездки на такси. Такую корпоративную политику в компаниях объясняют отсутствием бюджета.

Четверть опрошенных компаний (25,4%) согласны с тем, что корпоративное такси — это не просто приятный бонус для сотрудников, а реальная необходимость. Почти 27% уверены в необходимости такси, но только на время пандемии. А 22,3% пока видят в такси исключительно дополнительные расходы для бизнеса.

«Пандемия во многом стала катализатором перехода части компаний на корпоративное такси: многие работодатели пересмотрели свой подход к безопасности сотрудников. 36% опрошенных компаний впервые подключили такси именно в 2020 году. При этом, оценив затраты на содержание своего парка в сравнении с корпоративным такси, многие b2b-клиенты решили не отказываться от этой услуги даже когда эпидемиологическая обстановка стала улучшаться. Также согласно нашему исследованию, за последний год 19% работодателей увеличили бюджет на корпоративное такси. Очевидно, что эта услуга позитивно влияет и на лояльность сотрудников, поэтому мы ожидаем, что ее популярность будет расти. Наша задача — предоставить максимально комфортные условия для поездок пассажиров, как частных, так и корпоративных», – говорит директор по b2b-продажам Ситимобил Олег Акчурин.

*** Выборка: опрос проводился в январе среди 2989 респондентов (работающих россиян) и более 900 представителей компаний*