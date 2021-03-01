Гендиректор ИНК Марина Седых – на 6-м месте в рейтинге самых богатых женщин России

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых вошла в список 20-ти self-made-женщин России за 2020 год по версии Forbes. В него включены те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.

Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, её состояние оценивается в $10,1 млрд.

Состояние Марины Седых оценивается в 300 миллионов долларов, ей опосредовано принадлежит 10,1% Иркутской нефтяной компании, она находится на шестой строчке рейтинга Forbes.

Марина Седых работала юристом в ряде предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». С самого начала работы «Иркутской нефтяной компании» в 2000 году Седых является ее бессменным генеральным директором. В 2019 году компания добыла более 9 млн тонн нефти. Также «Иркутская нефтяная компания» развивает проект по добыче и переработке природного и попутного газа. Инвестиции в газовый проект оцениваются в 450 млрд рублей, компания строит завод по производству полиэтилена низкой и высокой плотности в Иркутской области.