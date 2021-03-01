Сбер — один из лидеров в рейтинге самых экологичных компаний России

Сбер занял 2-е место в новом рейтинге — 30 самых экологичных компаний России по версии Forbes, сообщают в компании.

В рейтинг вошли компании, которые минимизируют выбросы, рационально используют природные ресурсы и внедряют инновационные практики и технологии.

Как отметили в Forbes, Сбер заслужил положительные оценки большинства опрошенных экспертов. Компания не первый год сокращает потребление бумаги, энергии и топлива для собственных автомобилей, и благодаря масштабам деятельности организации это даёт огромный экологический эффект. Также было учтено финансирование «зелёных» проектов, в частности ветряных и солнечных электростанций, в различных регионах страны.

— В прошлом году мы начали ESG-трансформацию Сбера и утвердили ESG-стратегию. По экологическому направлению мы поставили перед собой такие задачи, как минимизация собственного влияния на окружающую среду и содействие распространению более ʺзелёныхʺ бизнес-моделей и технологий. Мы видим, что экологическая повестка становится доминирующей по всему миру и во всех отраслях экономики, на неё ориентируются инвесторы. Поэтому компании, которые учитывают ESG-факторы в своей деятельности, могут рассчитывать на новые инвестиции и на более низкие ставки по кредитам. Мы рады, что Forbes отметил Сбер в качестве одного из драйверов ESG-повестки. Она имеет мощную поддержку внутри самого Сбера, со стороны всего коллектива — от рядовых сотрудников до руководства. Впереди очень много работы, которую мы будем выполнять вместе с единомышленниками из числа наших клиентов и партнёров, и эта работа играет ключевую роль для долгосрочного развития компании и для будущих поколений, — Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Новый рейтинг издания основан на методологии, которую используют американская редакция Forbes и инвесткомпания Just Capital при составлении рейтинга Just 100, отражающего компании США с лучшими ESG-практиками. Тройку экологичных лидеров рейтинга в этом году составили Dell, IBM и Mastercard.