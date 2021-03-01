Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг self-made-россиянок. В него вошли те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.

Богатейшие self-made-россиянки по версии Forbes: