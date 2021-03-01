Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг self-made-россиянок. В него вошли те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.
Богатейшие self-made-россиянки по версии Forbes:
- Татьяна Бакальчук ($10,1 млрд) — интернет-магазин Wildberries;
- Ольга Белявцева ($550 млн) — доля в компании «Прогресс» (выпускает детское питание «ФрутоНяня»), средства от продажи акций производителя соков «Лебедянский»;
- Татьяна Кузнецова ($475 млн) — 0,19% НОВАТЭКа и средства от продажи его акций;
- Наталия Опалева ($450 млн) — 20,4% золотодобывающей компании GV Gold;
- Гузелия Сафина ($300 млн) — 4,5% группы ТАИФ;
- Марина Седых ($300 млн) — Иркутская нефтяная компания (10,1% опосредованно);
- Любовь Хоба ($300 млн) — 0,44% ЛУКОЙЛа;
- Наталья Касперская ($250 млн) — InfoWatch, средства от продажи акций «Лаборатории Касперского»;
- Любовь Герасимова ($225 млн) — 22,2% «Сусуманзолота»;
- Мария Шарапова ($200 млн) — призовые и рекламные доходы, Sugarpova;
- Лариса Прокопьева ($175 млн) — «Эвалар»;
- Елена Демина ($125 млн) — 47,1% «Сплат Глобал»;
- Ирина Панченко ($125 млн) — 25% мясного холдинга «Продо» и другие продовольственные активы;
- Татьяна Франус ($125 млн) — средства от продажи акций «Пятерочки» и «Карусели», 65% инвестиционно-строительной группы «Мавис»;
- Раиса Демина ($100 млн) — 100% мясокомбината «Павловская слобода»;
- Лариса Каланда ($75 млн) — доходы от работы в «Роснефти» и «Транснефти», инвестиции в акции «Роснефти»;
- Лариса Карабань ($75 млн) — 12,5% «Рив Гош» и средства от продажи акций компании;
- Ольга Полторацкая ($75 млн) — более 45% группы «Промресурс»;
- Лариса Черепанова ($75 млн) — 17% «Максидома»;
- Людмила Щербакова ($75 млн) — фармацевтический холдинг Bright Way.