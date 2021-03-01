Администрация Иркутска отреагировала на инцидент с горячим питанием в одной из школ города

Его виновником стал МУП «Комбинат питания», сообщили в мэрии города.

По поручению Руслана Болотова комиссия проверила организацию питания в школе № 66. Причиной стало обращение родителей учеников. Как сообщили в департаменте образования города, на руководителя МУП «Комбинат питания» и директора образовательного учреждения наложены дисциплинарные взыскания.

Заведующая пищеблоком написала заявление об увольнении. На сегодня назначен новый руководитель. Ситуация по работе школьной столовой поставлена на особый контроль.

Напомним, ранее иркутяне пожаловались на качество горячих обедов в школе №66 города Иркутска. Минобр региона рекомендовал департаменту образования усилить контроль за организацией и качеством питания.

Поводом для этого послужили сообщения горожан в социальных сетях на качество предлагаемых обедов. В частности, жалобы касались питания учащихся школы №66 Иркутска. Детям выдали слипшиеся пельмени.

В настоящее время организацией питания в образовательных организациях областного центра отвечает МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручением Президента РФ все обучающиеся начальной школы Иркутской области питаются бесплатно. Из областного бюджета для софинансирования расходов выделено 391,4 млн рублей.

На сегодня МУП «Комбинат питания города Иркутска» обслуживает 67 школ. Остальные учреждения организуют питание самостоятельно, либо заключают контракты с индивидуальными предпринимателями. Всего в 74 общеобразовательных учреждениях областного центра обучается свыше 85 тысяч детей. Более 50 тысяч из них получают бесплатно питание.