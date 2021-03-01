Строительство трасс Таксимо – Бодайбо и Бодайбо – Кропоткин ускорят

Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2030 года Бодайбинский район является одной из опорных территорий развития, сообщают в областной администрации.

Там будут создаваться новые предприятия, которые требуют развития дорожной инфраструктуры. Но прежде всего, дороги имеют огромное социальное значение.

В текущем году на эти цели выделено 9,5 млрд рублей. 7,8 млрд рублей – это средства областного бюджета, 1,2 млрд – федерального, 0,5 млрд составит софинансирование муниципалитетов.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» к реализации запланировано 100 объектов, в том числе 47 на автодорогах областного значения и 53 – местного. Контракты заключены на 52 объекта, по оставшимся конкурсные процедуры должны закончиться до 1 апреля. Всего в текущем году в нормативное состояние будет приведено 221,8 км автодорог.