Где в России больше всего любят котов, а где — собак

Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца.

При этом, как показал опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», больше жители России любят котов — они живут у 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки — у 37%. Чаще всего котов заводят в Самаре, Ярославле, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Ижевске, а собак — в Хабаровске, Москве, Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске.

Кошки и коты — самые распространённые в России домашние животные, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держит более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.

Больше всего котов и кошек любят в Самаре — их держит дома ровно половина жителей города. Не сильно отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых любителей кошек — по 49%. Мурчащих друзей заводит также 47% ульяновцев и по 46% москвичей, пермяков, рязанцев, ижевчан, тольяттинцев и саратовцев.

Петербуржцы и ярославцы оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране — в этих городах их держит по 32% респондентов. Также к лучшим друзьям человека неравнодушны москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%), новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы (29%).

9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике.

Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят — только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, что кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным компании «Сбербанк страхование», 32% россиян признаются, что подобрали своих нынешних питомцев на улице, а ещё 7% взяли животное из приюта.

Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. На большие суммы рассчитывают любители кошек из:

Санкт-Петербурга (1351 рубль),

Москвы (1306 рублей),

Рязани (971 рубль),

Воронежа (870 рублей),

Ярославля (848 рублей),

Краснодара (822 рубля).

Поклонники собак готовы больше всего платить за щенков в:

Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей),

Екатеринбурге (2200 рублей),

Краснодаре (2100 рублей),

Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).

Заводя домашних питомцев, не все задумываются о том, что за их содержание также придётся платить. Между тем 84% владельцев, по данным «Сбербанк страхование», только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время значительно вырос.

— Сейчас 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020‒2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019‒2020 гг. Программы по страхованию животных постоянно совершенствуются. Например, в компании ʺСбербанк страхованиеʺ нет лимита на количество обращений, компания не отказывает в помощи животным, у которых часто случаются проблемы со здоровьем. В феврале 2021 года мы увеличили возраст застрахованных животных, а также запустили новый сервис ʺОтветственный хозяинʺ, который предоставляет владельцам детальные планы здоровья их любимцев с рекомендациями ведущих профессионалов и уведомлениями за семь дней о плановых осмотрах и вакцинациях. Если предписания о вакцинации выполняются, то животное фактически застраховано от критических заболеваний. Опция позволяет полноценно заботиться о домашних питомцах, поэтому она будет полезна как опытным хозяевам, так и людям, которые обзавелись своим первым любимцем, — Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Сервис «Ответственный хозяин» подключается при оформлении полиса по программе страхования домашних животных «Питомец под защитой». С его помощью ветеринары могут рекомендовать владельцам животных оптимальные сроки вакцинации и периодичности медосмотров, рассказать о мерах первой помощи при обморожении, ранениях, укусах насекомых.

Помимо новой опции «Ответственный хозяин», компания «Сбербанк страхование» увеличила возраст застрахованных кошек и собак до 14 лет (ранее — 8 лет), предложила новые страховые суммы — 50 тыс. и 80 тыс. рублей. Обновлённый продукт «Питомец под защитой» также предусматривает компенсацию транспортных расходов на дорогу до клиники (до 5 тыс. рублей). Урегулировать убытки по программе теперь можно не только по электронной почте, но и через приложение СберОсмотр.

Приобрести полис можно в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк страхование».