Сбербанк поможет проверить целевое использование средств по контрактам

Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам услугу «Банковское сопровождение коммерческих контрактов». Сервис даёт компаниям инструмент контроля исполнения контракта, сообщают в банке.

В рамках услуги банк обеспечивает контроль целевого использования средств и предоставляет клиенту по защищённому каналу связи интерактивную аналитику, условия предоставления информации согласовываются сторонами и фиксируются в договоре. Взаимодействие банка со всеми участниками сделки происходит дистанционно, а обработка платежей обычно занимает меньше суток.

– Банковское сопровождение давно используется в госзакупках, сейчас мы видим большой интерес к нему и со стороны коммерческих компаний. Мы рады предложить нашим клиентам этот удобный и долгожданный сервис, – Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

Чтобы подключить услугу, организации необходимо: