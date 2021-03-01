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В Иркутской области семь финалистов конкурса «Большая перемена» отправятся в «Артек»

К участию в смене приглашены более двухсот финалистов конкурса  из 52 российских субъектов, сообщают в администрации области.

Тематика смены – это путешествие в мир книгАкцент сделан на развитии способности школьников понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением, создавать собственные тексты для достижения своих целей, расширения возможностей для участия в социальной жизни. Ребята примут участие в III Всероссийской детской книжной ярмарке в «Артеке», чемпионате по скорочтению, конкурсе чтецов.  

Напомни, в прошлом году впервые в рамках реализации национального проекта «Образование» более 13 тысяч школьников от 14 до 17 лет из всех муниципальных образований Иркутской области приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Конкурс проходил при поддержке Минпросвещения России и РосмолодежиКлючевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности, найти свои сильные стороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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