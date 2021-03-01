Церемония открытия Года Байкала состоится 7 марта в Листвянке

Церемонию открытия Года Байкала в Иркутской области обсудили сегодня на заседании оргкомитета в Правительстве региона. Гости мероприятия, включая звезду советского хоккея, первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова, приедут в Иркутск накануне запланированных мероприятий.

– Церемония открытия Года Байкала должна быть яркой, запоминающейся. Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта. Все должно состояться на самом высоком уровне. Из-за пандемии мы не будем проводить масштабных мероприятий, чтобы избежать большого скопления людей, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Официальная церемония открытия состоится 7 марта в посёлке Листвянка на ледовой площадке фестиваля «Живи на Байкале». В ней примут участие Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде в России Вячеслав Фетисов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало.

8 марта в посёлке Большое Голоустное пройдёт хоккейный матч с участием легенд хоккея: Андрея Коваленко, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского.

9 марта в Иркутске в НИИ Биологии ИГУ запланирована презентация инновационных проектов, связанных с экосистемой озера Байкал. В ледовом дворце «Айсберг» пройдет мастер-класс и автограф-сессия, которые проведет «Хоккейная академия Фетисова».