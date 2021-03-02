Банк «Открытие» рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества признанных банкротами ООО «РГС Недвижимость» и ООО «РГСН»

На сайте ООО «Адванс» (организатор торгов) стартовали продажи более четырёхсот объектов имущества ООО «РГС Недвижимость» и ООО «РГСН». Банк «Открытие» планирует получить от реализации имущества должников более 1 млрд рублей, сообщают в банке.

Среди выставленных на торги объектов – коммерческая и жилая недвижимость, здания и земельные участки в разных регионах России, а также ценные бумаги и права требования (дебиторская задолженность). К примеру, офисное помещение (2012 кв.м.) в центре Перми за 69 млн рублей; нежилое здание с земельным участком в Великом Устюге (308 кв.м.) за 2,8 млн рублей (срок окупаемости - 3 года); 2-х этажное нежилое здание в г.Кургане (687 кв.м.) за 9,8 млн рублей (срок окупаемости - 6 лет); нежилое помещение в г.Северске Томской области (310 кв.м.) за 5,2 млн. рублей (срок окупаемости 4 года) и т.д.

Организатор торгов рассчитывает реализовать все объекты в первом-третьем квартале 2021 года, основная масса объектов будет реализована с публичных аукционов в марте-июне.

Подробная информация по реализуемым объектам доступна на сайте.