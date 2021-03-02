Единый информационный ресурс о земле и недвижимости запустили в Иркутской области

ЕИР о земле и недвижимости должен объединить данные порядка 10 государственных информационных систем федеральных министерств и ведомств, сообщают в Росреестре.

Сейчас ведется активная работа по наполнению сайта. На портале будут размещаться нормативно-правовые акты по ЕИР, разъяснительные и методические материалы, контактные данные специалистов, задействованных в этом проекте. Кроме того, на сайте можно будет отслеживать актуальные новости по работе над проектом.

Росреестр также проведет ревизию земельных участков в Приангарье. Это необходимо для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Ранее губернатор Иркутской области сообщил о подключении к проекту местных IT-компаний.

Напомним, Иркутская область вошла в состав пилотных регионов по реализации эксперимента по созданию ЕИР. От Приангарья в проекте вошли три района – Иркутский, Ольхонский и Слюдянский. Цель создания ресурса – работа по принципу «одного окна». Чтобы при строительстве дома, оформлении земельного участка, какой-либо инвестиционной деятельности, клиент смог получить всю необходимую информацию в одном месте.