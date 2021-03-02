СПбМТСБ и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на сотрудничество по развитию биржевых торгов, сообщают в пресс-службе компании.

На встрече были рассмотрены вопросы развития биржевой торговли нефтепродуктами, продукцией лесопромышленного комплекса региона и другими товарами.

В Иркутской области в июле 2014 года началась реализация пилотного проекта по биржевым торгам лесоматериалами на СПбМТСБ. Торги были запущены во исполнение президента России, данного на заседании Госсовета Российской Федерации 11 апреля 2013 года.

Предприятия Иркутской области участвуют в биржевых торгах СПбМТСБ нефтепродуктами и лесоматериалами.

В 2018-2021 гг. объем заключенных биржевых договоров составил более 2,7 млн тонн нефтепродуктов на сумму 119,9 млрд рублей. Торгуемые товары - автомобильный бензин, дизельное топливо, СУГ. Участники торгов – более 60 предприятий региона. Базис поставки при НПЗ в Иркутской области, на котором проводятся биржевые торги, - Ангарск - Группа станций (АО «Ангарская НХК»). Крупнейший продавец – ПАО «НК «Роснефть».

В 2019-2020 гг. в регионе на биржевых торгах реализовано более 160,2 тыс. кубометров лесоматериалов. Участники торгов – 189 предприятий. В феврале 2021 года в Иркутской области были заключены первые сделки по реализации минеральных удобрений на биржевых торгах.