Коршуновский ГОК установил опытный образец каната с полимерным покрытием

Полимер обеспечивает более равномерную работу каната и защищает от износа дорогостоящие детали экскаваторов в суровых условиях сибирской зимы, сообщают в компании.

Опытный шестипрядный канат для КГОК изготовил Белорецкий металлургический комбинат (также входит в Группу «Мечел»). Производитель нанес полимер как на металлический сердечник, так и на канат в целом. Канат установили на подъемный, возвратный и напорный механизмы 12 карьерных экскаваторов.

Инновационный полимер, которым покрыт канат, имеет высокую пластичность и предотвращает внутренние разрывы проволоки, исключает контакт между прядями каната и металлическим сердечником.

«Работы по подбору полимерных канатов длительного использования в карьерах продолжаются. Нам важно, чтобы полимер выдерживал как низкие, так и высокие температуры, тем самым увеличивая срок эксплуатации каната», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.