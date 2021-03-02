Андрей Ханько назначен прокурором Иркутской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В ходе рабочей поездки в Иркутскую область заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин представил коллективу вновь назначенного прокурора области. Ранее Андрей Ханько был прокурором Ивановской области.

Андрей Ханько родился в 1964 году в г. Хабаровске. Трудовую деятельность начал после окончания летного училища в 1984 году авиатехником Хабаровского объединенного авиаотряда. Проходит службу в органах прокуратуры с 1990 г., прошел путь от стажера до прокурора субъекта РФ.

За примерное исполнение служебных обязанностей в 2012 г. Указом Президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Генеральным прокурором России Андрей Ханько награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием.

В число первоочередных задач нового прокурора будет входить борьба с незаконной заготовкой древесины и ее оборотом, масштабы которого достигли общенационального бедствия. Повышенного внимания прокуроров требуют обеспечение надзора при завершении работ, связанных с ликвидацией последствий летнего наводнения 2019 г.; надлежащая реализация масштабного комплекса мероприятий по устранению угрозы экологической катастрофы в г. Усолье-Сибирское.