На коротких авиарейсах появится платный интернет

«Аэрофлот» планирует оборудовать доступом в интернет среднемагистральные самолеты Airbus A320 в апреле, сообщают Известия.

В России с апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу первой в России предложит авиакомпания «Аэрофлот». Компания в этом году оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320 (сейчас в парке 105 таких машин).

Еще две авиакомпании — Utair и «Уральские авиалинии» — сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту.

На это авиакомпания может потратить почти $8 млн. А пассажиру придется заплатить от $5 до $25, сообщил источник «Известий» в группе «Аэрофлот». Предоставление интернета в самолете сегодня является дорогостоящей инвестицией, поэтому многие российские авиакомпании не спешат его внедрять, считают эксперты.