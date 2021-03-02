Более одного миллиона квадратных метров жилья ввели в Приангарье в 2020 году

Это на 5% больше, чем в 2019 году. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

– К 2030 году, согласно соглашению, мы должны выйти на уровень ввода жилья в 2,2 раза выше текущих объемов. Это 2,3 млн квадратных метров в год или один квадратный метр на человек, – сказал Игорь Кобзев.

Первые земельные участки под комплексное развитие территорий определены, а до конца марта будет утверждена нормативная база. Глава региона также подчеркнул, что Приангарье выполнило обязательства, взятые в 2020 году, по программе «Стимул». Построены детский сад, дорога, обеспечен ввод жилья.

2 марта Единый информационный ресурс о земле и недвижимости запустили в Иркутской области. ЕИР объединит данные 10 государственных информационных систем федеральных министерств и ведомств. К проекту также подключат местные IT-компании.