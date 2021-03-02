Дурова обязали компенсировать убытки инвесторов TON

В случае отказа в компенсации, в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондоне, сообщает Forbes.

В конце февраля юристы фонда Da Vinci Capital отправили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON, уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., рассказал Forbes источник, близкий к фонду.

В письме содержится требование компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект, отметил он. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске. Telegram получил такое письмо, подтвердили два источника, близкие к топ-менеджменту компании, однако сумма требований в нем — $20 млн. При этом Forbes не известно, является ли это письмо единственным.

Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд.