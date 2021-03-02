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В Иркутской области протестирую системы экстренного оповещения

Она пройдет 3 марта, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области. 

С 10.40 до 10.44 в населенных пунктах будут включаться электросирены и уличные громкоговорители, запланирована передача информационных сообщений посредством радио и телевидения. С 10 до 12 часов будет проведена ревизия сил и средств организаций, операторов связи, автотранспорта, задействованного для информирования населения через подвижные звукоусилители.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: данная система обеспечивает своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В случае реальной угрозы, звуки сирены означают сигнал «Внимание всем!» Услышав их, необходимо: немедленно включить телевизор, радиоприемник, внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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