ФНС подвела итоги перехода с ЕНВД на альтернативный режим налогообложения

С 1 января 2021 года отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщают в пресс-службе ФНС.

Данный режим широко использовали налогоплательщики региона, осуществляющие деятельность в сферах розничной торговли (65%), оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (14%), бытовых услуг (10%) и услуг общественного питания (6%).

Из 30 тыс. плательщиков Иркутской области, ранее использовавших ЕНВД, уже 98% определились с выбором наиболее подходящего для своего бизнеса специального налогового режима.

Большая часть предпринимателей (около 80%) перешли на применение упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системы налогообложения – 24,5 тыс. налогоплательщиков. Налог на профессиональный доход (НПД) выбрали 300 жителей Иркутской области, еще 40 налогоплательщиков региона стали плательщиками Единого сельхозналога (ЕСХН).