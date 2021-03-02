Новости

ФНС подвела итоги перехода с ЕНВД на альтернативный режим налогообложения

С 1 января 2021 года отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщают в пресс-службе ФНС.

Данный режим широко использовали налогоплательщики региона, осуществляющие деятельность в сферах розничной торговли (65%), оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (14%), бытовых услуг (10%) и услуг общественного питания (6%).

Из 30 тыс. плательщиков Иркутской области, ранее использовавших ЕНВД, уже 98% определились с выбором наиболее подходящего для своего бизнеса специального налогового режима.

Большая часть предпринимателей (около 80%) перешли на применение упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системы налогообложения – 24,5 тыс. налогоплательщиков. Налог на профессиональный доход (НПД) выбрали 300 жителей Иркутской области, еще 40 налогоплательщиков региона стали плательщиками Единого сельхозналога (ЕСХН).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости
Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке
Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании