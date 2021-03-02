В Иркутской области изменилась ставка налога для водоснабжения населения

ВВ Иркутской области с 1 января по 31 декабря 2021 года при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов для водоснабжения населения применяется налоговая ставка 186 рублей за 1 тыс. куб. метров, сообщают в пресс-службе ФНС.

Также по озеру Байкал и его бассейну применяются налоговые ставки водного налога: при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях, за 1 тыс. куб. м сплавляемой в плотах и кошелях древесины на каждые 100 км сплава - 1183,2; за использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики за 1 тыс. кВт ч электроэнергии - 13,2.