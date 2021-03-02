Новый семейный кредит «Акционный» со сниженной процентной ставкой от Азиатско-Тихоокеанского банка

Для клиентов, состоящих в официальном браке, разработан кредит с минимальной процентной ставкой в размере 5,5% годовых

С 1 марта 2021 года Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет свою кредитную линейку и предлагает новый специальный кредит «Акционный» с одной из самых низких процентных ставок на рынке потребительского кредитования. Кредит на сумму от 5 до 300 тысяч рублей можно оформить на срок до 24 месяцев. Процентная ставка – 5,5% годовых .

«Новый кредит «Акционный» пополнил целую линейку семейных предложений АТБ. Мы стремимся, чтобы каждый наш клиент - от студента до пенсионера - мог найти свое выгодное предложение. Кредит «Акционный» не ограничивает наших заемщиков в целях: совместный отпуск, ремонт, покупка мебели - мы просто снижаем процентную ставку, чтобы супругам было проще реализовать свои планы без переплаты. Сегодня это одна из самых низких процентных ставок по кредиту на рынке, и мы уверены, что тарифный план «Акционный» поможет многим семьям осуществить свои мечты», - прокомментировал директор департамента развития кредитных и карточных продуктов Сергей Конев.

При этом АТБ позволяет оформить кредит «Акционный» и тем, кто не состоит в официальном в браке. Условия оформления займа не меняются, кроме процентной ставки, которая будет выше всего на один процентный пункт и составит – 6,5% годовых.

Для оформления кредита достаточно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий доход. Решение принимается в течение 15 минут, выдача и обслуживание кредита бесплатно.

Заявку на кредит можно оставить на сайте, а также в любом отделении банка. Получите подробную консультацию по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Подробнее о кредите «Акционный» – по ссылке.