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Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять в ипотеку до 50 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей.

Новые условия действуют для большинства базовых программ: «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование».

«Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день они из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме», — отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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