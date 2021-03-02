В свой день рождения Примсоцбанк дарит клиентам самые лучшие предложения

Примсоцбанк запускает акцию «День рождения». С 1 марта по 31 марта 2021 года во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, а также рассчётно-кассовому обслуживанию и сопровождению зарплатных проектов.

4 марта Примсоцбанку исполняется 27 лет. В честь нашего праздника мы решили собрать в одну акцию все интересные предложения, которыми могут воспользоваться, как физические лица, так и юридические. Приобретайте подарки близким и получайте кэшбэк, обзаводитесь новой машиной или жильём, развивайте свой бизнес, а мы предоставим вам для этого самые эффективные инструменты.



Итак, какие предложения входят в акцию «День Рождения» для физических лиц:



• Потребительский кредит «Акционный» с праздничной, пониженной процентной ставкой 8,4% годовых. Срок кредита от 13 до 60 месяцев, сумма от 30 тысяч до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно здесь;

• Ипотека «Малина» с пониженным размером первоначального взноса и всего по двум документам. Минимальная сумма кредита 300 тысяч рублей, максимальная – 8 миллионов рублей. Процентная ставка составит 9,7% годовых. Срок кредитования от 1 до 30 лет. Подать заявку можно здесь;

• Подарки для держателей карт: Кэшбэк «Подарки для любимых» и бонусные мили S7. При оплате любых товаров и услуг в категориях кинотеатры, флористика, автозапчасти, аксессуары; магазины спорттоваров (товары для охоты/рыбалки), салоны красоты, спа-салоны – все держатели дебетовых карт получат гарантированный кэшбэк –3%. Максимальная сумма выплаты – 3000 рублей. Держатели карт S7 получат дополнительные мили: - совершившие покупки по карте от 60 000 рублей - дополнительно 2 000 миль; - совершившие покупки по карте от 40 000 тысяч - дополнительно 1 000 миль.

• Автокредит «Подарочный» c пониженной ставкой – 9,9% годовых. Срок от 24 до 84 месяцев. Сумма кредита от 100 тысяч до 2 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос 15%. Подать заявку можно здесь.

• Вклад «Накопительный» с повышенной процентной ставкой – 5,2%. Срок вклада 732 дней, минимальный первоначальный взнос 10 000 рублей. Открыть вклад можно здесь.



Для юридических лиц и ИП:



• Пакет РКО со скидкой. Всем клиентам, открывшим счета с 04.03 по 04.05 предоставляется скидка: Пакет «Бизнес» - абонентская плата – 1500 руб. в месяц (вместо 3 000 руб.) Пакет «ВИП» - абонентская плата - 4000 руб. в месяц (вместо 6 000 руб.)

• Бесплатное обслуживание зарплатного проекта. Все клиенты, оформившие кредит или подключившие любой пакет РКО в период проведения акции, получают возможность подключиться к зарплатному проекту с бесплатным обслуживанием. А карты для сотрудников будут с рождественскими бонусами! Вы получите до 5% кэшбэка от покупок и до 4,5 % на остаток в одной карте! Заявку на подключение к зарплатному проекту можно оставить здесь.

• Кредит для бизнеса под 7%. Сумма кредита – от 2 до 42 млн. рублей. Цели кредитования - на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок кредита- на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев, на инвестиционные цели - до 48 месяцев. Отсрочка погашения основного долга - 6 месяцев. Подать заявку можно здесь.



Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «День рождения» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.