Новости

Команда Примсоцбанка заняла первое место на соревнованиях по сноубордингу

26 февраля, в Центре зимнего отдыха «Комета» состязаниями по горным лыжам и сноуборду открылась зимняя бизнес-спартакиада Приморья. Сразу после торжественной церемонии открытия команда Примсоцбанка приняла участие в заездах.

Профессиональная судейская команда определила лидеров. Так, в мужском зачёте сноубордисты банка заняли 1 место, в женском – 3 место. Горнолыжники принесли банку 2 место в мужском зачёте, а в женском – 4.

- Командный дух, стремление к победе и, конечно же, высокое мастерство наших спортсменов позволили нам добиться отличных результатов. Хочу отметить, что мы собираемся принять участие также в соревнованиях по настольному теннису, боулингу, шахматам, интеллектуальным играм, пулевой стрельбе, волейболу и мини-футболу. Надеемся, что удача нам улыбнётся, - поделился капитан команды ПАО СКБ Примсоцбанк Сергей Горох.

Для справки: Бизнес-спартакиада проходит в Приморье с 2011года. В её рамках работники местных компаний могут попробовать свои силы в различных видах спорта. Команда Примсоцбанка традиционно принимает участие в спартакиаде с 2019 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости
Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке
Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании