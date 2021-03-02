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ПСБ запустил услугу «Персональный брокер»

Клиенты ПСБ могут воспользоваться премиальным сервисом сопровождения инвестиционного портфеля «Персональный брокер».

Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который станет профессиональным помощником как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Эксперт поможет клиенту сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом его риск-профиля, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.

В числе других преимуществ сервиса – возможность оперативно получить консультацию и обсудить различные идеи инвестирования.

Услуга «Персональный брокер» доступна клиентам с инвестиционным капиталом от 3 млн рублей и предусматривает единый тариф 0,3% дневного оборота по сделкам.

«Имея многолетнюю экспертизу и доступ к качественной аналитике, персональный советник сэкономит время наших клиентов на мониторинг конъюнктуры рынка, предложит различные инвестиционные идеи, соответствующие запросам и целям клиента, и поможет снизить риски финансовых потерь», - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Клиенты банка могут совершать операции на фондовых и валютных рынках с помощью удобного мобильного приложения «ПСБ Инвестиции».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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