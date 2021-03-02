ПСБ и ПИК запускают специальное предложение по военной ипотеке

ПСБ и ПИК улучшают условия по военной ипотеке — в рамках предложения ставка снижена до 5,85% годовых, а максимальная сумма кредита увеличена до 3,93 млн. рублей при первоначальном взносе 15% и максимальном сроке кредитования 25 лет.

Банк совместно с ПИК предлагает клиентам более широкие возможности выбора жилья. Приобретая квартиру в жилых кварталах девелопера, клиент может сразу подобрать квартиру с отделкой, что не потребует дополнительных вложений в ремонт.

Купить недвижимость клиенты могут как в столичных жилых кварталах, так и в региональных проектах ПИК в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В ближайшие месяцы военная ипотека от ПСБ по ставке 5,85% будет доступна для проектов ПИК в других регионах России.

«ПСБ является лидером по выдаче военной ипотеки и постоянно развивает предложение с учетом потребностей и финансовых возможностей клиентов. В рамках партнерства с ПИК мы предлагаем широкий выбор объектов недвижимости на доступных ценовых условиях и с возможностью заселиться в квартиру сразу после получения ключей. Готовый ремонт позволяет новоселам сэкономить время и деньги на обустройстве жилья. А максимальный возраст заемщика — 50 лет — позволяет еще большему числу военнослужащих найти оптимальное решение квартирного вопроса», — отмечает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

«Ипотека по-прежнему остается самым популярным способом улучшить жилищные условия, а мы делаем всё, чтобы клиенты не сталкивались с какими-либо ограничениями, которые могут возникнуть при выборе или покупке жилья. Именно поэтому ПИК постоянно расширяет список партнеров, специальных программ, условий и опций, предлагая наиболее выгодные и комфортные условия для покупки», — указал руководитель управления клиентских программ ПИК Юрий Никитчук.