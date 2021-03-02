МТС развернула сеть в Антарктиде

МТС развернула сеть NB-IOT в Антарктиде: это значит, что приборы жизнеобеспечения полярников будут объединены в единую сеть, они позволят передавать данные в круглосуточном режиме. Владислав Божеев, директор филиала МТС в Иркутской области, сообщил, что такие же сети построены и для крупнейших предприятий Иркутской области.

– Интернет вещей супер важен для работы в экстремальных условиях, – считает Владислав Божеев , директор филиала МТС в Иркутской области. – Мы проверили это на себе и на наших клиентах. Например, рабочий поселок Сухой Лог в Бодайбинском районе – это не Антарктида, там расположено крупнейшее золоторудное месторождение Иркутской области. Там сеть NB-IOT построена на основе LTE1800. Такая же развернута в северных отдаленных районах, где расположены крупнейшие нефтегазовые добывающие поселки, например, Верхнечонское. Есть своя сеть у Иркутской нефтяной компании на Ярактинском месторождении, а также в Усть-Куте, где компания строит завод полимеров. Ну и само собой в крупных городах области, где стоят крупные заводы – в Шелехове (ИркАз), в Братске (БрАз).



По словам директора МТС, такие сети позволяют свести к минимуму человеческий фактор, они мониторят и анализируют данные с множества устройств, повышают эффективность производства и сокращают расходы. Кроме того, обеспечивают безопасность на всей территории предприятия, где бы оно не находилось, даже в условиях Вечной Мерзлоты за полярным кругом в Антарктиде.