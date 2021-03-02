В Иркутске ограничат движение по улице Карла Либкнехта

Со 2-е по 4-е марта 2021 года в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта по улице Карла Либкнехта напротив дома № 152. Работы будут проводиться как на проезжей части, так и на тротуаре. А также на проезжей части напротив дома №146 по улице Карла Либкнехта.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, ограничение связано с проведением "Южными электрическими сетями" ремонтных земляных работ - для проведения раскопки места повреждения кабельной линии. На электроснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся.



Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".