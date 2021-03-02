Новый ФОК открылся в селе Урик Иркутского района

Строительство объекта велось в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». ФОК, включающий также стадион, получил название «Урик-Арена».

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, тренерскую и инвентарную комнаты, а также другие административные и вспомогательные помещения. Стадион включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную площадку и трибуны на 300 мест. Общая стоимость выполнения работ составила более 182 млн рублей, из них около 48 млн рублей было выделено из федерального бюджета, более 125 млн – из областного, свыше 9 млн – из местного.

На церемонии церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 2021 году Иркутская область получит средства на строительство ещё трёх спортивных объектов в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Это спорткомплексы в поселке Плишкино и деревне Карлук Иркутского района, а также крытый тренировочный каток с искусственным льдом в микрорайоне Университетский в Иркутске.