210 случаев коронавируса обнаружено за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 2 марта. Согласно данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Ангарск и Иркутский район.

210 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 81 (всего 19 715),

в Иркутском районе – 29 (всего 3 707),

в Ангарске – 27 (всего 5 236),

в Усть-Илимске – 22 (всего 3 674),

в Куйтунском районе – 16 (всего 698).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 715, Ангарск – 5 236, Иркутский район – 3 707, Усть-Илимск – 3 674, Братск – 3 315.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 56,3 тысячи жителей Приангарья.