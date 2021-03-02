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210 случаев коронавируса обнаружено за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 2 марта. Согласно данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Ангарск и Иркутский район.

210 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 81 (всего 19 715),
  • в Иркутском районе – 29 (всего 3 707),
  • в Ангарске – 27 (всего  5 236),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 3 674),
  • в Куйтунском районе – 16 (всего 698).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 715,
  2. Ангарск – 5 236,
  3. Иркутский район – 3 707,
  4. Усть-Илимск – 3 674,
  5. Братск – 3 315.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 56,3 тысячи жителей Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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