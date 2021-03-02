210 случаев коронавируса обнаружено за сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 2 марта. Согласно данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Ангарск и Иркутский район.
210 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 81 (всего 19 715),
- в Иркутском районе – 29 (всего 3 707),
- в Ангарске – 27 (всего 5 236),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 3 674),
- в Куйтунском районе – 16 (всего 698).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 715,
- Ангарск – 5 236,
- Иркутский район – 3 707,
- Усть-Илимск – 3 674,
- Братск – 3 315.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 56,3 тысячи жителей Приангарья.