Детский сад в микрорайоне Современник планируют открыть 12 апреля

Детский сад на 145 мест в микрорайоне Современник Дзержинского муниципального образования Иркутского района начнет работу в День космонавтики, 12 апреля 2021 года. Решение об этом принято по итогам осмотра строительного объекта, участие в котором приняли губернатор Приангарья Игорь Кобзев, заместитель мэра Иркутского района Игорь Кузнецов, представители администрации, застройщика и родительского комитета.

– За оставшееся время сад на 145 мест дооснастят мебелью и оборудованием. Будет организована парковочная площадка для автомобилей возле здания, – рассказал Игорь Кузнецов.

Также на встрече стало известно, что на этой неделе Минстрой региона планирует подать заявку на включение строительства школы в Современнике вместе с дорогой в федеральную программу «Стимул». Стоимость строительства составит более 450 млн рублей. Застройщик намерен возвести здание на 352 места до конца 2021 года.