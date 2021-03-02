Сбербанк предложил «долларовые облигации»

Сбер Управление Активами вывел в СберБанк Онлайн первую валютную стратегию доверительного управления «Долларовые облигации». Средства клиентов вкладываются в долларовые облигации российских и иностранных компаний, а также гособлигации развитых и развивающихся стран.

Валютная стратегия «Долларовые облигации» ранее была доступна только в офлайн-каналах для премиальных клиентов. Порог входа в отделениях банка составляет 5000 долларов. Минимальный взнос в онлайн-канале существенно ниже: в СберБанк Онлайн этот продукт может оценить каждый клиент, готовый начать инвестировать всего от 100 долларов.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– На российском фондовом рынке, а также на рынках развитых стран есть большое количество облигаций с доходностью к погашению на уровне 3–5%, поэтому стратегия даёт возможность заработать больше, чем по валютному депозиту. К тому же владельцы таких депозитов могут вложить деньги в эту стратегию без конвертации вложений всего за один клик

Цель стратегии — получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках. Стратегия предусматривает вложения в широкий набор облигаций из разных стран и секторов экономики с возможностью роста стоимости. Получаемые купоны реинвестируются в стратегию по мере их поступления.

Для каждой стратегии финансисты Сбер Управление Активами рассчитали четыре возможных сценария доходности: позитивный, нейтральный, негативный и стрессовый. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +4,3% в долларах США, позитивного +6,9%, а негативного +1,6%. Инвестирование осуществляется путём приобретения инвестиционных паёв ОПИФ под управлением Сбер Управление Активами. Более подробно об условиях вложения в стратегию можно узнать на сайте Сбер Управление Активами.

Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню СберБанк Онлайн нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать раздел «Стратегии доверительного управления».