Бизнес на аутсорсе: в Иркутске растет спрос на деловые услуги

Вынужденное освоение онлайна и переход на удаленку стали для многих предпринимателей поводом пересмотреть свое отношение к внештатным специалистам, а заодно и связанные с ведением бизнеса расходы. С отменой карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорс: спрос на них по России в ноябре-феврале вырос на 56% год к году, а в Иркутске — на 70%, выяснили аналитики Авито Услуг. Предложений при этом в городе стало больше на 36%.

Самыми востребованными среди предпринимателей стали юридические услуги, которые подразумевают проектную работу и четко очерченные задачи: регистрация и ликвидация компаний, представление интересов в суде, защита торговых марок и так далее. На услуги юристов приходится 41% спроса в разделе деловых услуг, при этом за год их востребованность по стране выросла на 42%, а в Иркутске — на 77%. Специалисты в области юриспруденции также активно переходят в онлайн — предложение соответствующих услуг в целом по России выросло на 37%, а в Иркутске — на 25%.

Еще одна сложная, но необходимая бизнесу сфера — бухгалтерский учет. Системы электронного документооборота позволяют специалистам находить клиентов в самых разных регионах страны, а предпринимателям — сэкономить на найме штатного специалиста, но при этом не вести бухгалтерию самостоятельно на коленке. Бухгалтерские услуги занимают 12% спроса в области деловых услуг, спрос на них в России вырос за год на 11%, а в Иркутске — на 28%. Число объявлений при этом в городе выросло на 31% — для многих специалистов переход на удаленку стал поводом монетизировать свободные пару часов, работая вне штата.

Тренд на привлечение внешних специалистов набирает популярность по всей стране, так, более чем в два раза спрос на деловые услуги вырос в Тюмени (+129%), Ижевске (+114%). Также высокий спрос в Ставрополе (+88%), Воронеже (+89%), Ульяновске (+78%), Уфе (+76%), Новосибирске (+73%), Иркутске и Челябинске (по +70%).

— Прошедший год заставил многих предпринимателей искать новые направления развития бизнеса: осваивать онлайн-площадки и инструменты продвижения, принимать участие в тендерах, запускать новые направления. Самостоятельно освоиться в новой области, учесть все риски и распределить ресурсы, предпринимателям зачастую сложно, поэтому к решению подобных задач они активно привлекали консультантов: за год спрос на подобные услуги увеличился на 88%, а в Иркутске — на 80%. При этом по стране предложение выросло на 60%, а в Иркутске — на 59%, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.