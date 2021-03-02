Более половины россиян предпочитают пиратский контент официальному

51,8% сотрудников российских компаний признались, что если перед ними стоит выбор между покупкой медиаконтента или его бесплатным скачиванием на пиратских интернет-ресурсах, то они выбирают второй вариант из экономических соображений, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1664 сотрудников и руководителей МСБ. 41,3% выборочно скачивают пиратский контент и лишь 6,9% покупают его у официальных цифровых дистрибьюторов.

Самым популярным форматом медиаконтента, который скачивают в сети на пиратских ресурсах, оказались фильмы и сериалы (31,9%), музыка (26%), книги (21%), видеоигры (10,8%), а также софт (10,3%).

43,5% опрошенных сотрудников МСБ рассказали, что тратят в течение рабочей недели ежедневно до 300 рублей на питание в офисе. До 500 рублей тратят 26,7% опрошенных, до 1000 рублей и больше – 8,4%, а 2,7% – свыше 2000 рублей. 18,7% признались, что не тратят деньги на еду в офисе вообще.

На вопрос о том, на каких типах продукции больше всего предпочитают экономить участники опроса, 37,7% ответили, что на мобильной технике, 37,3% – на домашней технике, ровно столько же процентов проголосовали за мебель, 35,5% – на бытовой химии, 30,9% – на одежде и обуви, 23,3% – на продуктах питания, 19,3% – на средствах гигиены, 9% – на товарах для детей. 12% ответили, что не экономят ни на чем из вышеперечисленного.

Всегда готовят дома из соображений экономии средств 81% опрошенных сотрудников МСБ. 5,9% ответили, что готовят себе еду очень редко и предпочитают ходить в рестораны и кафе. 6% рассказали, что готовят крайне редко, поскольку активно пользуются сервисами доставки еды, при этом 5,1% не готовят дома вообще и только заказывают. 2% участников опроса полностью заменили готовку походами в кафе и рестораны.

Регулярно мониторят скидки и промокоды на сервисах-купонаторах 11,7% участников опроса, 40,8% периодически проверяют сервисы на наличие релевантных скидок. 26,4% ответили, что не хотят тратить свое время на поиск промокодов и скидок, а 21,1% не знают, что такое купонаторы.

Предпочтение общественному транспорту перед такси отдают 62,3% опрошенных из экономических соображений, тогда как 37,7% больше любят такси, поскольку комфорт для них важнее, чем стоимость поездки.

На вопрос о том, на каких услугах стараются экономить участники опроса, более половины опрошенных сотрудников (56,9%) ответили, что не заказывают клининговые услуги, 53,2% – доставку продуктов и еды, 43,1% экономят на фитнесе, 30,1% – на парикмахерских и барбершопах, 28,5% – на цифровых сервисах, 25,6% – на интернете и связи, 25,3% – на бытовых ремонтных работах, 24,8% – на туристических услугах и лишь 5,6% не экономят ни на чем из вышеперечисленного.

«Результаты опроса оказались достаточно неоднозначными: многие из опрошенных не экономят воду, но при этом стараются экономить на цифровых товарах, скачивая их с пиратских ресурсов, – прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан». – Россия оказалась крайне консервативной страной в плане культуры потребления контента: многие из нас с 90-х привыкли к пиратской продукции, а с появлением интернета перестали тратить деньги на медиаконтент вообще. Говорить о том, насколько это плохо или хорошо можно бесконечно, но есть факт, с которым трудно спорить – мы привыкли скачивать пиратский контент».