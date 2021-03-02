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Сеть АЗС «Газпромнефть» на 30% увеличила выручку от продажи кофе в 2020 году

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Выручка от реализации горячих напитков на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» в России по итогам 2020 года составила 4,5 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2019 года на 30%. Продажи кофе выросли до 34 млн чашек (+26%). Общая выручка от реализации сопутствующей продукции на российских АЗС сети выросла на 12% и составила 23,4 млрд руб.

Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов:

«Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе «на вынос», а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза. В этих условиях как раз АЗС стали «точкой притяжения», где одновременно с заправкой автомобиля можно приобрести продукцию кафе, товары первой необходимости и даже забрать  доставленный заказ из онлайн-магазина, сэкономив свое время».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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