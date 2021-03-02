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Ростех поставит газоперекачивающие агрегаты для «Силы Сибири»

Шесть комплектов мощностью 25 мегаватт поставят для станций «Василий Колесников» и «Иван Ребров», сообщают в пресс-службе госкорпорации.  

«Изготавливаемые предприятиями госкорпорации Ростех ГПА успешно используются на крупнейших газовых месторождениях и магистралях нашей страны. В качестве поставщика газотурбинных газоперекачивающих агрегатов для ПАО «Газпром» мы активно участвуем в реализации стратегически важных для России проектов строительства объектов газотранспортной инфраструктуры. Шесть ГПА мощностью 25 МВт отправятся на компрессорные станции «Василий Колесников» и «Иван Ребров» газопровода «Сила Сибири» в этом году», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Важным направлением взаимодействия с ПАО «Газпром» является совместная реализация проекта по созданию унифицированного ГПА нового поколения мощностью 16-25 МВт – УГПА-16 (25). Начиная с 2013 года АО «ОДК-Газовые турбины» было изготовлено 32 унифицированных ГПА-16У. Новый проект УГПА-16 (25) совмещает в себе лучшие конструкторские наработки и является качественным развитием темы унификации газоперекачивающего оборудования. 

«Участие в проекте создания УГПА-16 (25) для ПАО «Газпром» — приоритетное направление работы «ОДК Инжиниринг». В ГПА мощностью 25 МВт использованы самые совершенные технологии отрасли. Агрегат имеет высокие технические показатели, которые полностью удовлетворяют потребности нашего стратегического заказчика», — сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Сергей Михайлов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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