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Фермеры Иркутской области получили гранты на строительство трёх семейных ферм

Новые сельскохозяйственные объекты появятся в Боханском, Качугском и Аларском районах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Размер одного гранта – 15 млн рублей. Средства предоставлены трём фермерам по результатам конкурсного отбора. Всего в 2021 году было подано семь заявок, – пояснил глава регионального ведомства.

Средства гранта можно направить на строительство молочной фермы, приобретение и монтаж сельскохозяйственной техники и оборудования, а также комплектацию фермы племенными сельскохозяйственными животными Для сохранения высокой продуктивности приобретенного племенного скота предусмотрены мероприятия по вводу искусственного осеменения коров.

Предоставление грантов фермерским хозяйствам на строительство и оснащение семейных молочных животноводческих ферм – региональная мера государственной поддержки, действующая в Иркутской области с 2013 года. За время действия программы построено 29 ферм, создано 116 новых рабочих мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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