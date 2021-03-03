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Четырехдневной рабочей недели не будет

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Введение четырехдневной рабочей недели пока не является актуальным в России. Об этом 2 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко выразила мнение, что время для введения четырехдневной недели еще не пришло, поэтому вносить изменения в Трудовой кодекс РФ пока нет необходимости. В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», считает, что время сокращенной рабочей недели придет, но очень не скоро:

– Со временем развиваются технологии, растет производительность труда. И у людей появляется больше свободного времени. Достаточно сравнить загрузку наемных рабочих и инженеров промышленных предприятий в современной России и в начале двадцатого века. Однако сейчас четырехдневная рабочая неделя, в принципе, невозможна, так как это приведет к снижению зарплат на 20%. Плюс некоторые наемные сотрудники будут все равно работать в пятницу, но уже неофициально. То есть у предпринимателей появится поле для злоупотреблений. В России также достаточно большой процент людей без четкого графика, то есть с ненормированным рабочим днем, или самозанятых. Идея Медведева однозначно опередила время, – считает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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