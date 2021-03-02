Колесо обозрения появится в Байкальске в 2021 году

Глава города Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский заявил, что в 2021 году в населенном пункте появится колесо обозрения, сообщается на сайте местной мэрии.

«Начались работы на площадке по строительству многоквартирных домов в микрорайоне Строитель. Также в этом году планируем начать строить физкультурно-оздоровительный комплекс. В конце года приступим к монтажу колеса обозрения. Уверен: мы должны строить современные красивые объекты, которые станут украшениями, достопримечательностями города на многие, многие годы. И мы построим их. Меня некоторые называют мечтателем и сказочником. Я этого не стыжусь, люблю мечтать и реализовывать свои мечты в реальность», – отметил Темгеневский.

Кроме того, в 2021 году в Байкальске планируют построить автомобильный мост, многофункциональный культурный центр, реорганизовать две площади в центре города.