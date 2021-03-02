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Две иркутские студентки выиграли президентские гранты

Ученицы Иркутского государственного университета Мария Краснова и Екатерина Переляева вошли в число победителей конкурса грантов президента РФ для студентов магистратуры, сообщает пресс-служба вуза.

<p>Фото пресс-службы ИГУ</p>

Фото пресс-службы ИГУ

«Мария Краснова и Екатерина Переляева получили гранты за успехи в научной деятельности и на развитие своего научного потенциала – молодые исследователи обучаются в магистратуре биолого-почвенного факультета ИГУ и параллельно работают в лаборатории фармацевтической биотехнологии научно-исследовательской части университета», – говорится в сообщении.

Грант будет выплачиваться девушкам ежемесячно по 20 000 рублей на протяжении всего времени обучения в магистратуре при условии сохранения научной активности.

В сообщении отмечается, что из Иркутской области в число победителей конкурса грантов президента России, проводимого российских студентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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