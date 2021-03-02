Российские птицеводы договорились не повышать цены на мясо и яйца

Крупнейшие российские птицеводы договорились не повышать отпускные цены на социально значимые продукты на протяжении двух месяцев, но выразили надежду на государственную поддержку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.

Союз попросил Минсельхоз и кабмин РФ о мерах поддержки, включая повышение лимита по льготным инвесткредитам и пролонгацию этих кредитов. Кроме того, в союзе надеются на льготы для производителей за 1 кг произведенной продукции.

Лахтюхов добавил, что целью является не установление определенных цен, а отсутствие их роста.